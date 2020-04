Koronavirus epidemiyası zamanı ilkin tibbi yardıma bunlar daxil edilməlidir

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, COVID-19 koronavirus ailəsinə aiddir və hələ kifayət qədər öyrənilməyib.

Ancaq diqqət etməli olduğunuz simptomlar var ki, bunlar ortaya çıxarsa dərhal həkimə müraciət edin:

- zəiflik

- bədən istiliyinin 38-40 ° C-ə qədər artması;

- quru öskürək və tənəffüs çatışmazlığı (adam nəfəs almaqda çətinlik çəkir);

- bəzi xəstələr isə boğaz ağrısından və üzüntüdən şikayət edirlər.

Bəzən simptomlar insanda dərhal görünmür. 14-28 gün arasında davam edə bilən bir inkubasiya dövrü var. Yalnız bundan sonra virus infeksiyasının simptomları görünür.

Koronavirus epidemiyası zamanı hər evdə dərman qutusunda olması vacibdir :

Demək olar ki, hər kəsin ilk tibbi yardım dəsti var, tərkibində ən zəruri dərman və tibbi məhsullar olmalıdır. Ancaq epidemiya zamanı xəstəliyin əlamətlərini yüngülləşdirmək üçün daha çox dərman tədarükü etmək lazımdır.

İlk yardım dəsti aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:

Qızdrıma əleyhinə dərmanlar, məsələn, parasetamol. İstəsəniz, soyuq suda həll olunan tozlardan istifadə edə bilərsiniz;

askorbin turşusu və ya multivitaminlər;

səthlərin və əllər üçün antiseptiklər;

burun yuyulması üçün duzlar;

onsuz da xəstə olanlar üçün tibbi maskalar;

ishal əleyhinə preparatlar ;

Dərmanı özbaşınıza, kortəbii şəkildə qəbul etməməlisiniz, məsləhət üçün dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. Düzgün qidalanma, yaxşı yuxu immuniteti mükəmməl şəkildə gücləndirir, təmiz havada gəzmək isə fiziki aktivliyi artırır. Daha təmiz su içmək və əlləri sabunla daha tez-tez yumaq lazımdır. Koronavirus infeksiyasını dəf etmək üçün bütün profilaktik tövsiyələrə əməl etməlisiniz.

Koronavirus dərmanları haqqında rus mütəxəssislərinin rəyi

COVID-19 koronavirusundan müalicə etmək üçün hələ bir peyvənd və dərman olmadığına görə, bir çox rus və digər ölkələrdəki insanlar mövcud dərmanlarla özlərini qorumağa çalışırlar. İndi apteklər də qızdırma əleyhinə olan dərmanların çıxış yolu olduğuna inandıraraq , həmin preparatları təklif edirlər.

Bunların əksəriyyəti virusların öhdəsindən mükəmməl gəlir . Bununla birlikdə, koronavirus COVID-19 üçün, 100% effektiv deyil. Əksər mütəxəssislər yeni Çin virusunun öhdəsindən gələ biləcəklərinə inanırlar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.