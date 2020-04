Özbəkistanda 65 yaşdan yuxarı şəxslərin evdən çıxması qadağan edilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə koronavirusla mübarizə ilə bağlı hökumətin qəbul olunmuş qərarında deyilir. Bildirilir ki, qadağa bu gündən qüvvəyə minir.

Qeyd edək ki, Özbəkistanda koronavirusdan 2 nəfər ölüb, 173 nəfər isə virusa yoluxub.

Milli.Az

