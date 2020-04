Bu dərmanlar koronavirusu daha da artırır - DİQQƏT!

ABŞ-ın Luiziana universitetinin alimləri bəzi dərman preparatlarının qəbulunun koronavirusa yoluxma riskini artırdığını və xəstəni virus qarşısında zəiflədiyini açıqlayıblar.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, amerikalı mütəxəssislər APF fermenti ingibitorları və anqiotenzin reseptorlarını blok edən dərmanların koronavirusa yoluxma riskini artırır.

Bu dərmanlar ürək-damar və təzyiq xəstəlikləri olan yaşlı insanlara təyin edilir.

Xüsusən venadaxili infuziyalar təhlükəlidir, onlar APF 2 reseptor hüceyrələrini artırır, hansı ki, koronavirus zülallarını ağciyərlərdə sürətləndirir.

Beləliklə, APF və BRA koronavirusun orqanizmdə yayılmasını sürətləndirib, bu xəstələrdə koronavirusu ağır mərhələyə çatdıra bilər.

Bu nəticələr 1099 nəfər xəstə üzərində aparılmış tədqiqatda əldə olunub.

Milli.Az

