Epidemiya zamanı bu qidalardan imtina etmək lazımdır

İmmunitet xarici amillərə həssas olan sistemdir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, onun işi vərdişləriniz (siqaret çəkmə, həssaslıq, fiziki fəaliyyət) və qidalarınızdan asılıdır.

İmmunitet sisteminin səmərəli işləməsinə kömək edən və virus əleyhinə təsiri olan məhsullar var. Bunlar əvvəllər olduğu kimi bu gün də menyumuza daxil edilməlidir.

İmmunitet sisteminin fəaliyyətinə maneə törədənlər də var. Onlardan imtina edərək, orqanizmə yaxşı qulluq etmək mümükündür.

Alimlər və həkimlər orqanizmin immunitetini azaldan qidaların adlarını açıqlayıblar.

DUZ

Gündəlik menyuda həddindən artıq duz istifadəsi immunitet sistemini zəiflədir. Bunu Bonn Universitetinin alimləri təsdiq edir. Onlar çox duzlu qidalanan siçanların ciddi bakterial infeksiyalardan daha çox əziyyət çəkdiklərini aşkar ediblər.

Elm adamları bu nəzəriyyəni insanlar üzərində də sınayıblar. Könüllülər ÜST tövsiyə etdiyi gündən etibarən, hər gün 6 qram duz yeyiblər. Bu insanlarda qan analizi zamanı açıq bir immun çatışmazlığı müşahidə olunub.

Maraqlıdır ki, bu miqdarda duz təkcə 2 "fast-food" qabında mövcuddur. Buna görə də "fast-food"a, heç olmasa, müvəqqəti olaraq, "yox" demək lazımdır.

Şəkər

Eyni şey çox şirin yeməyə də aiddir. Artıq şəkər immunitet sisteminə mənfi təsir göstərir. Çünki şəkər iki formada zərər verir. Birincisi, böyüyən və çoxalmış patogen bakteriyaları "bəsləyir", bununla da immunitet sisteminə həddindən artıq yük yaradır və onu xarici təhlükələrdən yayındırır. İkincisi, şəkər glikatlarını, yəni immun hüceyrələri "bir-birinə yapışdırır". Onları immobilizasiya etməklə, şirniyyatlar əslində orqanizmi immunitetdən məhrum edir.

Yağlı qidalar

Çox yağlı qidalar (qızardılmış və ya artıq heyvan yağları ilə) orqanizm üçün ağır qidalardır. Həzm sistemi "yüngül" qidaların assimilyasiyasından çox öz assimilyasiyasına enerji sərf edir.

Orqanizm bu qədər ağır yemək yedikdə onun nəticələri ilə mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır.

Qırmızı ət

Güclü immunitet üçün bədənin zülala deyil, heyvani yağlara ehtiyacı var. Ancaq bu yağ ağ ətdən alınmalı, qırmızı (mal, donuz) ət isə menyuya həftədə bir və ya iki dəfədən çox olmayaraq daxil edilməlidir.

Qırmızı ət bağırsaqlarda iltihablı proseslərin inkişafına kömək edir . Ağ ət isə (toyuq, hinduşka, bildirçin) proteinlə zəngindir və iltihablı proseslərə səbəb olmur.

Konserv məhsulları

Konservləşdirilmiş ət və balıq yüksək temperaturda işlənmiş qidalardır ki, buraya da çoxlu duzlar və doymuş yağlar aiddir. Hazır qablaşdırılmada malın baş əti, paştetlər, balıq konservləri immunitet sistemini zəiflədir. Konservləşdirilmiş qidaların əvəzinə təzə və ya dondurulmuş məhsullar yeyin: soyutma ət, dondurulmuş balıq və s.

