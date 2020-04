Alaba yeni müqavilə təklifini rədd edib

Almaniyanın "Bavariya" futbol klubunun avstriyalı müdafiəçisi David Alaba klubu ilə yeni müqavilə imzalamaqla bağlı təklifi rədd edib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, o, təklif olunan şərtlərlə razılaşmayıb.

Bildirilib ki, tərəflər koronavirus səbəbindən danışıqları 2-3 həftəlik təxirə salıblar. Əgər növbəti həftələrdə tərəflər razılığa gələ bilməsələr, David ən yaxın transfer pəncərəsi dövründə komandanı tərk edəcək.

Qeyd edək ki, D.Alabanın Münxen klubu ilə müqaviləsi 2021-ci ilin yayında başa çatır.

