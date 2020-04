Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə cəlb edilən könüllülərə 2020-ci il aprelin 1-dən aylıq 250 manat məbləğində mükafat ödəniləcək.

"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədov bununla bağlı sərəncam imzalayıb.



