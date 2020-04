Türkiyədə koronavirusdan ölənlərin sayı daha 63 nəfər artaraq 277 olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca son rəqəmləri açıqlayarkən deyib. Onun sözlərinə görə, son 24 saatda 14 min 396 nəfərə test edilib.

2 min 148 yeni yoluxma halı aşkarlanıb. Ümumilikdə 333 nəfər sağalıb.

Milli.Az

