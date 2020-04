Azərbaycan xalqı çayxor olduğundan və indi bütün ailə üzvləri məcbur evdə olduğundan hamı çay qəbulunu artırır və bundan daha çox şikayətlənən qadınlar olur. Çünki günü çay dəmləməklə keçir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən pandemiya karantini dövründə vaxtınızı sağlamlığınıza ayırıb, bu günlərdə qara rəngli market çayları yox, müalicəvi çay və qarışımlar içməyi təklif edir.

Nələr içə bilərsiz? Qara çayı və qəhvəni nə ilə əvəz etməli?

Daha ətraflı videomaterialda izləyə bilərsiniz.

Milli.Az

