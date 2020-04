Dünyanın əksər ölkələrində yeni növ koronavirus epidemiyası yayılıb.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, dünyada yalnız 9 ölkədə COVİD-19 pandemiyasının yayılmadığı iddia olunur.

Həmin ölkələr bunlardır: Türkmənistan, Tacikistan, Şimali Koreya, Yəmən, Cənubi Sudan, Malavi, Lesoto, Komor adaları və San-Tome.

