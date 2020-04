Koronavirusa qarşı ədviyyat bombası

Azərbaycan mətbəxində ədviyyat çox az istifadə olunsa da Hindistan, Koreya, Yaponiya, Asiya və hətta Özbəkistan belə hər gün ədviyyatlarla bol qida və çaylar qəbul edirlər. Hesab edilir ki, o millətlərin immuniteti də Avropa əhalisinə nisbədən daha qüvvətlidir.

Ədviyyatlar da viruslara qarşı bomba effekti yaradıb, immunitetə dəstək ola bilər.

Milli.Az medicina.az-a istinadən koronavirusa qarşı əl altında tuta biləcəyiniz və hər gün yeməklərə, şorbalara, çaya, dəmləmələrə qatıb içə biləcəyiniz ədviyyatların siyahısını təqdim edir:

- Mixək, hil - həm çayı içmək, həm özünü çeynədikdə bütün ağız boşluğu və boğazı dezinfeksiya edir.

- Qara dənəli istiot və qırmızı bibər - qanı toksinlərdən təmizləyir. Bilirsiz ki, virusları bədəndən sağlam qan qovur

- Sarıkök - təbii ki,əslindən söhbət gedir. Antioksidant, antivirus, mikrob təsir edir. Hüceyrəyə, qana lazım olan kimyəvi dəstəvi verir.

- Cirə, razyana toxumu - bakteriya. Virusları öldürür

- Zəncəfil - az da olsa alıb Gündə 5-10 qram istifadə edin.

Ədviyyatlar immunitetin virus əleyhinə proqramını gücləndirir və sanki benzin rolunu oynayır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.