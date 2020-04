Trampdan XƏBƏRDARLIQ - İran ABŞ ordusuna hücum etməyə hazırlaşır?

“İraqdakı ABŞ əsgərlərinə qarşı hücum planlaşdırıldığına dair məlumat almışıq. Bu baş verərsə İran əvəzini ağır şəkildə ödəyəcək”.

Publika.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp belə bəyanatla çıxış edib. O yazılı açıqlamasında bildirib ki, məlumatlara görə, İran və ya İranın dəstəklədiyi qüvvələr amerikalı hərbçilərə qarşı gizli hücum planı hazırlayır. ”Ağ ev” rəhbəri Tehranı gərginliyi artıracaq addımlardan yayınmağa çağırıb.

Tramp amerikalı hərbçilərə qarşı hazırlanan planın detalları barədə açıqlama verməyib.

Anar Türkeş

