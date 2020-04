ABŞ-da göydə uçan naməlum obyekt insanları dəhşətə gətirib.

Milli.Az xəbər verir ki, insanabənzər bu fiqur görənləri vahiməyə salıb. Kadrlar ABŞ-ın Feniks şəhərində (Arizona ştatı) çəkilib.

Video görüntüdə göydə uçan insanabənzər fiquru görmək olar.

Bəzi insanlar bunun ABŞ-ın sınaqdan keçirdiyi yeni uçuş aparatı olduğunu, digərləri isə bunun yadplanetli, zaman səyahətçisi olduğunu iddia ediblər. (ölkə.az)

Milli.Az

