2 min əvvələ aid lənətlənmiş məzarı açdılar - Gördüklərinə İNANMADILAR

Misirdə 2 min il əvvələ aid olduğu güman edilən qəbir aşkar edilib.

Publika.az-ın məlumatına görə, nəzəriyyəçilər və falçılar qəbirin lənətləndiyini irəli sürərək, onun açılmaması barədə xəbərdarlıq edib. Qədim Misir inanclarına görə, lənətlənən qəbirlərdəki mumiya və böcəklər canlanaraq insan bədəninə girir. Nəticədə o təhlükə ilə üzləşir. İddialara görə, məzarların yerindən tərpədilməsi hətta dünya üçün belə böyük fəlakətə səbəb ola bilir.

Xəbərdarlıqlara baxmayaraq arxeoloqlar uzunluğu 3 metrə çatan və ətrafı qayalıqlarla hörülmüş məzarı açıb. Onun içində gözlənildiyi kimi mumiyalanmış insan cəsədi olub. Lakin cəsədin xarici görünüşünü əsaslı şəkildə qoruması alimləri təəccübləndirib. Məzarı açanlar isə normal həyat tərzinə davam edib. Onlar hansısa təhlükə ilə üzləşməyib.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.