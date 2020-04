Ukraynada koronavirusa yoluxanların sayı 794 nəfərə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Son sutka ərzində 125 nəfər koronavirusa yoluxub.

Bu virusdan ölənlərin sayı isə 20 nəfərə çatıb, 13 nəfər sağalıb.

Qeyd edək ki, aprelin 24-dək ölkədə bütün beynəlxalq uçuşlar dayandırılıb, karantin elan edilib. Ölkədə metro işləmir.



