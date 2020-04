İtaliya höküməti bu çətin və ağır günündə belə Azərbaycana olan dəstəyini bildirib.

İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində keçirilən qanunsuz “parlament və prezident seçkilərini” tanımadığını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bəyanat İtaliya XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində yerləşdirilib. Bəyanatda deyilir ki, İtaliya Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma “prezident və parlament seçkilərini” tanımır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.