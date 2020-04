Bakıda növbəti yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report” xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, yüksək sürətlə hərəkət edən “Toyota Prius” markalı, “99-TB-492” dövlət nömrə nişanlı nəqliyyat vasitəsi idarəetməni itirib və əsas yoldan çıxaraq köməkçi yola keçib.

Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



