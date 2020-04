İsrailin səhiyyə naziri Yaakov Litzman koronavirus infeksiyasına yoluxub.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Jerusalem Times” ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsinə istinadən məlumat verib.

Qeyd olunub ki, nazir və onun həyat yoldaşına koronavirus diaqnozu qoyulub və hər iki şəxs karantinə alınıb. Nazir vəzifələrini evdən icra edəcək.

Qeyd edək ki, İsraildə 6 092 nəfər koronavirusa yoluxub, 25 nəfər ölüb.



