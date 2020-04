Göygöldə ev yanıb, xəsarət alan var

Göygöl rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın baş verib.

“Report”un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə rayonun Yeni Zod kənd ərazisində qeydə alınıb.

Yanğını söndürmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Göygöl Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən briqadası və canlı qüvvəsi cəlb olunub.

Yanğın zamanı bir nəfər, Fuad Sultan oğlu Hacıyev müxtəlif yanıq xəsarətləri alıb və xəstəxanaya aparılıb. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.



