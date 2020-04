Bir çox ölkələr koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan (BVF) maliyyə köməkliyi istəyib.

“Report” “TASS”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə telefon brifinqi zamanı fondun nümayəndəsi məlumat verib.

80 ölkə tərəfindən tələb olunan vəsaitin ümumi məbləği 20 milyard ABŞ dollarını ötüb.

Qeyd olunub ki, müraciətlər daha çox az gəlirli, kiçik və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən daxil olub.

Bildirilib ki, daxil olan müraciətlərin yarısı araşdırılıb.



