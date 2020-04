Argentinada son bir gündə üç nəfər koronavirusdan ölüb. “Report” “TASS”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Todo Noticias” məlumat verib.

Ölənlərdən biri Çilinin Argentinanın Rosario şəhərindəki konsulu Fernando Labradır.

Çilinin xarici işlər naziri Teodoro Ribera konsulun öldüyünü təsdiqləyib.

Qeyd olunub ki, konsul martın 17-də Argentinaya qayıdıb və üç gün sonra onda virusun ilk simptomları müşahidə olunub. Lakin, diplomat tibbi yardım üçün yalnız 25 martda xəstəxanaya müraciət edib.



