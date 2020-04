"Real" və "Barselona" Braziliyanın "San-Paulu" klubunun futbolçusu İqor Qomesi transfer etmək istəyir.

Publika.az xəbər verir ki, hər iki klub 21 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə yaxından maraqlanır.

Qeyd edək ki, İ.Qomesin müqaviləsindəki təzminat qiyməti 50 milyon avrodur.

