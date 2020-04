ABŞ-da son sutka ərzində koronavirus infeksiyasından 1 243 nəfər ölüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə federal və yerli hakimiyyətin məlumatları əsasında hesablamalar aparan Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölkədə virus qurbanlarının sayı 5 116 nəfər çatıb. Qeyd alınmış koronavirus daşıyıcılarının sayı hazırda 215 417 nəfərdir.

ABŞ-da virusdan ən çox ölüm halı Nyu-Yorkda qeydə alınıb - 1 374 nəfər.

Qeyd edək ki, ABŞ-da koronavirusa ilk yoluxma faktı yanvarın 21-də qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 203 ölkə və bölgədə qeydə alınıb.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-19 qoyub, martın 11-də isə koronavirusu pandemiya elan edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.