Türkiyənin Tekirdağ vilayətində 3,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yeraltı təkanlar aprelin 1-də yerli vaxtla saat 22:03-də qeydə alınıb.

Zəlzələnin ocağı 15,6 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Mümkün tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

Milli.Az

