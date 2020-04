ABŞ Fransanın Çindən sifariş etdiyi tibbi maskaları gözlənilməz həmlə ilə ələ keçirib.

Publika.az “euronews”ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ Çindəki hava limanında tibbi maskalar üçün 2 dəfə çox pul ödəyib. Nəticədə şirkət milyonlarla maskanı ABŞ-a göndərib. Fransa tərəfi məlumatı təsdiq edib. Məlumata görə, Fransa tibbi maskaları Çin şirkətinə sifariş edərkən ilkin ödəniş də edib.

Lakin şirkət Parisdən xəbərsiz razılaşmanı pozub.

Anar Türkeş

