Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşır.

“Report” xəbər verir ki, bunu hərracların nəticələri göstərir.

Belə ki, “Brent” markalı Şimal dəniz neft qatışığının iyun fyuçerslərinin qiyməti 6,02% artaraq bir barel üçün 26,23 ABŞ dollarına çatıb.

WTI markalı yüngül neftin may fyuçerslərinin qiyməti isə bir barelə görə 4,87% artaraq 21,30 ABŞ dolları təşkil edib.



