Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon danışığı aparıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, söhbət əsnasında ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər, xüsusilə yeni növ koronavirus (COVID-19) ilə mübarizədə əməkdaşlıq müzakirə edilib.

