İsrailin Səhiyyə naziri Yaakov Litzman koronavirusa yoluxub.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən açıqlama verilib. Məlumata görə, 71 yaşlı nazir evində müalicə alır və fəaliyyətini evində davam etdirir.

Qeyd edək ki, İsraildə koronavirusdan 27 nəfər həyatını itirib. 6092 nəfər virusa yoluxub.

Anar Türkeş

