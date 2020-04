Fransada son durum: Son 24 saatda 509 insan öldü, ölü sayı Çini keçdi

Fransada yeni növ koronavirus səbəbindən həyatını itirənlərin sayı 4 min 32 olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyi Baş katibi Cerom Salomon keçirdiyi mətbuat konfransında son 24 saatda virusa yoluxanların sayının daha 4 min 861 nəfər artaraq 56 min 989 olduğunu bildirib. Bunlardan 6 min 17-i vəziyyəti kritik olanlardır.

Son 24 saatda ölənlərin sayı isə 509-dur və bu Fransa üçün ən yüksək göstərici olub. Fransa koronavirus səbəbindən ölənlərin sayında virusun meydana gəldiyi Çini keçmiş olub.

Mənbə: bbc.com

