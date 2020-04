Şəkidə intihar hadisəsi olub.

Qafqazinfo-nun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında baş verib.

Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü Şəki şəhər sakini Məmmədrəhimli Tərlan Rəhman oğlu işlədiyi “Sünbül” çörək zavodunda özünü asaraq intihar edib.

T.Məmmədrəhimlinin özünü hansı səbəbdən asdığı hələlik məlum deyil. Meyit müayinə olunmaq üçün ekspertizaya təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

