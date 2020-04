Xalq artistindən ÇAĞIRIŞ: “Baş verənləri şouya çevirməkdən yox, həyatımızdan, haqqdan düşünək”

“Günlərdir düşünürəm. Baş verənlərdən, hazırda yaşadıqlarımızdan, gələcəkdən... Bir-birimizə qucaq açmaq, əl uzatmaq, sadə görüşlər belə sanki bizə çox görüldü. Niyə? Azadlığın, sərbəst həyatın dəyərini unutmuşduq bəlkə?!”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva instaqramda yazıb. Görkəmli sənətkar koronavirus pandemiyasının yayılması səbəbilə elan edilən karantin günlərində vaxtdan səmərəli istifadə etməyi, sahib olduğumuz dəyərləri yenidən nəzərdən keçirməyi tövsiyə edib:

“Çox istərdim ki, hər birimiz düşünək. Həyatda təsadüflərin olmadığından, insanlığın yaşadığı hər şeyin bir mesaj olduğundan, yaxşılıqdan və pislikdən... Hər şey barədə düşünək. Tətildən yox, panikadan yox, baş verənləri şouya çevirməkdən yox, həyatımızdan, atdığımız addımlardan, haqqdan düşünək. Daha dərindən düşünək. İnanıram! Əzizlərimizi, doğmalarımızı, dostlarımızı bərk-bərk qucaqlayıb həyatın bütün gözəlliklərini doya-doya yaşayacağımız günlər uzaqda deyil! Dualarımızı əskik etməyək!”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.