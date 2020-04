10 yaşlı uşaqdan Türkiyəyə duyğulu mesaj: " Türk xalqına..'' - Görüntülər

İtaliyadan 10 yaşlı uşaq Türkiyəyə təşəkkür mesajı göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu çətin günlərdə Türkiyə koronavirusdan müdafiə məhsulları ilə yüklənmiş növbəti tibbi karvanı İtaliyaya göndərib. ArtıqTürkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin tərkibindəki fabriklərdə və tikiş evlərində istehsal olunan maskalar, kombinezonlar və dezinfeksiya vasitələri hərbi yük təyyarəsi ilə İtaliyaya çatıb. Materialların çatmasının ardından Milanoda yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi adlı 10 yaşındakı uşaq, Türkiyəyə duyğu dolu təşəkkür mesajı göndərib.

"Türk xalqına və Türk dövlətinə İtaliyaya etdikləri bu yardım üçün təşəkkür edirəm."

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

