Fransa çempionatının əsas yayımçıları "BeINSports" və "Canal+" koronavirus pandemiyasına görə Liqa 1 və Liqa 2-yə pul ödənişlərini dayandırıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın "Daily Mail" nəşri xəbər yayıb.

İddia olunur ki, hər iki telekanal futbol turnirlərinin məcburi fasiləsi səbəbindən yaranmış maliyyə böhranını yumşaltmaq üçün bu addımı atıb.

Bu prosesin çempionatlar bərpa olunana qədər davam edəcəyi bildirilib.



