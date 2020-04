ABŞ-da koronavirusun yaşca ən kiçik qurbanı qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, Konnektikut ştatında 6 həftəlik körpə infeksiyadan dünyasını dəyişib.

Körpə xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun virusa necə yoluxması araşdırılır.

Son rəqəmlərə görə, ABŞ-da 215 min 300 nəfər koronavirusa yoluxub, 5 min 110 nəfər dünyasını dəyişib.

Zümrüd

