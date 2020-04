Martın 21-dən 30-dək Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə “Metil spirti” zəhərlənməsi diaqnozu ilə 9 xəstə müraciət edib.

Publika.az-a bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) bildirilib.

Qeyd edilir ki, zəhərlənənlərdən 4-ü dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.