Bu ölkədə aprelin 5-də yeni mövsümə start veriləcək

Tacikistan Futbol Federasiyası bu ölkənin milli çempionatında yeni mövsümün başlama tarixini açıqlayıb.

Milli.az matc.az-a istinadən xəbər verir ki, qurumun rəsmi saytı yeni mövsümə aprelin 5-də start veriləcəyini açıqlayıb.



Bütün dünyada koronavirus pandemiyasına görə milli çempionatlarda, ümumiyyətlə futbol və idman yarışlarında fasilə yarandığı bir vaxtda, taciklərin bu qərarı gözlənilməz olub. Sadəcə, Tacikistan Futbol Federasiyası oyunların azarkeşsiz keçiriləcəyini bəyan edib.



Rəsmi açıqlamalara inansaq, Tacikistanda hələlik koronavirusa yoluxan yoxdu.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.