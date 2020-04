Aktrisa-aparıcı Xuraman Əlizadə sosial şəbəkədə də aktiv tanınmışlardandır.

Milli.Az xəbər verir ki, hər zaman kilolu görünüşü ilə diqqət çəkən Xuraman illər öncəki halını əks etdirən fotosunu instaqram hesabından paylaşıb.

Aparıcının "İllər, illər, illər" yazdığı paylaşımındakı tanınmaz dərəcədə dəyişikliyi gözdən qaçmayıb.

Bu da sözügedən paylaşım:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

