Bu gün son məlumatlara görə Azərbaycanda daha 41 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin xəstələrdən 8-nin vəziyyəti ağırdır, 11-i orta ağır, yerdə qalanların vəziyyəti stabildir:

"Bu, son rəqəm deyil".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.