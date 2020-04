Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanda daha 41 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 8-nin vəziyyəti ağır, 11-nin isə orta ağırdır. Digərlərinin vəziyyəti normaldır. Bu gün rəqəm dəyişə bilər.

Milli.Az

