Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda həmin sənəd hazırlancaq və ictimaiyyətə açıqlanacaq. Hələlik sənəd hazır olmadığından bu sənəd barədə məlumat vermirik.

Sənəddə vətəndaşların hansı hallarda evdən çıxa biləəcəyi qaydaları və nəzarət mexanizmi göstəriləcək.

