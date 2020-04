Jurnalistlər üçün karantin qaydaları açıqlandı...

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini, polis polkovniki Əziz Baqişov deyib.

O bildirib ki həmin jurnalistlər rayonlara gedə bilməzlər: "Bakı, Abşeron və Sumqayıt əraziərində yaşayan jurnalistlər iş vəsiqəsi və ya xüsusi icazə arayışı təqdim etməklə postlardan maneəaiz keçə bilərlər. Həmin jurnalistlərin yalnız Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazilərində hərəkəti sərbəstdir".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.