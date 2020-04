85 avtobus ehtiyatda saxlanılır - BNA

"Fevralın 27-dən bütün avtobuslarda dezinfeksiya işləri aparılır, sürücülər əlcək və maska ilə təmin edilib. Daimi profilaktik işlər aparılır".

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Nazirlər kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbəri Vüsal Kərimov deyib: "Müəyyən sıxlıqlar yaranır. Metrodan istifadə ekspress xətt marşrutları ilə əvəzlənib. Bu günə qədər ekspress xətlərlə 27 min sərnişin daşınıb".

O bildirib ki, dünənə qədər 95 xətt üzrə 21 min sərnişin daşınıb. Hər ekspress xətdə 85 ədəd ehtiyat avtobus var".

Qurum rəsmisi vətəndaşlardan şəxsi izolyasiya qaydalarına riayət etməyi xahiş edib.

Aysel

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.