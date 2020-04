Vəziyyət çox ciddidir, bütün bölgələrdə.... - Yqaut Qarayeva

Vəziyyət çox ciddidir. İnsanlar hələ də bunu başa düşmək istəmirlər. Zəruri olmadıqca evdən çıxmayın".

Publika.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib: "Xəstəxanalarda yer qalmayacaq. Bu bütün ölkələrdə belədir. Biz bu qadağaları vəziyyət pisləşmədən qoymaq məcburiyyətindəyik. Biz müalicə prosesi barədə hər gün araşdırma aparırıq. Xəstələr xəstəxanaya tədricən gəldikdə müalicə prosesi aparmaq olur".

O bildirib ki, hər kəs maskadan istifadə etməlidir: "Bütün bölgələrdə daxildə yoluxma qeydə alınıb. Maskalardan istifadə mütləqdir."

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, zərurət olduğu təqdirdə fövqəladə vəziyyət istisna olunmur: "Bu gün yoluxmanın coğrafiyası artır. Artıq kəndlərdə də yoluxma halları qeydə alınır. Yoluxma sağalma sürətini üstələyir. Bu, pisdir. Vəziyyətin nəzarətdən çıxdığını deyə bilmərik, amma diqqətli olmalıyıq. Operativ qərargah hər plana hazırdır".

