Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar bank kartları vasitəsilə 158,1 milyon manat dəyərində əməliyyat aparıb.

“Report” bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bunun 72,9 milyon manatı fevral ayının payına düşüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.