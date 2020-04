Paytaxtdakı "Bakıkart" terminallarının əksəriyyəti metro stansiyalarındadır. Hazırda isə metro işləmir. Vətəndaşlar bu faktı nəzərə alıb gündəlik davranışları dəyişilməlidirlər".

"Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli deyib.

"Dayanacaqlardakı terminallarda sıxlıq yaranmaması üçün vətəndaşlar birdəfəlik ödəniş etməli, digər şəxsləri nəzərə almalıdırlar", - deyə o, qeyd edib.



