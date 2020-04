"Bəzi xəstələrin bir rayondan başqasına getməsi ilə bağlı hərəkət rejimini özündə əks etdirəcək sənəd üzərində iş gedir".

"Report" xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, bununla bağlı mexanizm hazırlanır və yaxın saatlarda sənədin detalları ictimaiyyətə açıqlanacaq.



