"Tibbi əlcək və spirtdən çox istifadənin tərəfdarı deyiləm. Əslində, gigiyenik qaydalara ciddi əməl edilməsi daha yaxşı olardı".

"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Xəstəliklərin kontrolu və profilaktikası şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, əlcəklər daha çox həkim və tibb işçiləri üçün vacibdir.



