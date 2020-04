İki həftə müddətində karantin rejimi aradan qaldırıla bilər, əgər... - İbrahim Məmmədov

"35 min testin aparılması insan sayı demək deyil. Daha əvvəl hər karantində qalan şəxs 2 dəfə test edilirdi".

Publika.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib: "Epidemiyanın respublikada yayılmasının statistikası ilə bağlı bizim qurumda işçi qrupu var. Hazırda epidemiyanın nə qədər müddətdə başa çatması üzərində müzakirələr davam edir".

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, hər kəs qaydalara riayət edərsə, iki həftə müddətində karantin rejimi aradan qaldırıla bilər: "Lakin qaydalara əməl olunmur. Nə qədər ki, insanlar əmək etməyəcək, bu müddət dəqiq bilinməyəcək"

