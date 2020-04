Bakı ətrafı qəsəbələrdə postların qurulması üçün kifayət qədər qüvvə var.

"Report" xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Əziz Baqişev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, ölkədə də mövcud durumla bağlı bütün lazımi işlər görülür.



