Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı açıqlanıb.

"Report"un xəbərinə görə, parlamentin növbəti plenar iclasının aprelin 7-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

İclasın gündəliyi yaxın vaxtlarda açıqlanacaq.



