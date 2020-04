"Real" Xames Rodriqeslə bağlı qərarını verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə AS nəşri məlumat yayıb. "Real"ın baş məşqçisi Zinəddin Zidan kolumbiyalı yarımmüdafiəçinin satılmasını istəyir.

Qeyd edək ki, Xameslə İtaliyanın "Yuventus" klubu yaxından maraqlanır. Turinlilərin yay transfer pəncərəsi dövründə 28 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün danışıqlara başlayacağı bildirilir.

Milli.Az

